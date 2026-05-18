東京エレクトロンデバイスが大幅高で４連騰、前週末に続き新値街道をまい進している。半導体を主力に電子デバイスを取り扱う商社だが、親会社の東京エレクトロン同様にメーカー機能を併せ持ち、利益成長力の高い技術商社として注目度を高めている。生成ＡＩ向け案件で収益機会を高めており、２７年３月期のトップラインは２ケタ増を見込み、増収効果から経常利益は前期比１６％増の１１３億円を予想している。５月