成友興業は後場急上昇している。午後０時３０分ごろに、６月３０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位の金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS