「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で日本製鉄が「買い予想数上昇」４位となっている。 １８日の東証プライム市場で日本製鉄が反落。同社は１３日取引終了後に決算発表を行い、２６年３月期の連結純利益は前の期比９５．１％減の１７１億５８００万円となった。従来予想は７００億円の赤字だったが、黒字転換して着地した。２７年３月の同利益は２２００億円が見込まれている。