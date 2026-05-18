パワーエックスが続急伸している。この日、栃木県日光市に新設される「日光蓄電所」向けに系統用蓄電システムを受注したと発表したことが好感されている。 日光蓄電所は、バンプージャパン（東京都千代田区）を主な出資者として設立される特別高圧蓄電所で、同社は系統用蓄電システム「ＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」計７２台を納入する。稼働開始は２９年を予定。なお、同件に係る売り上げは２月１３日開示