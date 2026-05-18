かにかまともやしのしそ風味あえ【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品お弁当にもう1品おかずを増やしたいけれど、あまり時間がない…。そんな時にはレンチンで作る副菜が便利！今回紹介するおかずは、かにかまやケチャップを使用し彩りも豊かなので、お弁当も明るい印象になります。■かにかまともやしのしそ風味あえしそ風味ふりかけが爽やかしそ風味ふりかけが爽やか【材料と作り方】（1人分）1. 耐熱ボ