ハイセンスジャパンは5月15日から、同社のブランドアンバサダーを務める横浜流星氏を起用した、新製品プロモーションを展開している。●RGB搭載の新製品に合わせた新ビジュアルを公開現在、展開されている横浜流星氏を起用した新製品プロモーションでは、同社が5月15日に発表した「RGB MiniLED」を搭載するテレビ新商品の新ビジュアルに横浜流星氏が登場し、バックライトそのものに赤（R）・緑（G）・青（B）の独立したMiniLED