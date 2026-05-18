今季、二度の指揮官交代に踏み切ったチェルシーは現地５月17日、シャビ・アロンソが７月１日付けで新監督に就任すると発表した。契約期間は４年となっている。44歳のスペイン人指揮官は、2023-24シーズンのブンデスリーガでレバークーゼンを無敗優勝に導いた実績を買われ、昨夏に古巣レアル・マドリーの監督に就任。しかし、ドイツ時代ほどの手腕を発揮できず、１月に任を解かれた。スペイン・スーパーカップ決勝で、宿敵のバ