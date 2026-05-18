【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Nissy（西島隆弘）が、ひとつの節目となるアニバーサリーイヤーを記念し、『Nissy Birthday Entertainment 2026』を始動することが決定した。 ■ぴあアリーナMMにて全8公演開催 2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、あたらなイベントを開催する。 第1弾として発表されたのは、9月18日から23