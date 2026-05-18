&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）とFANTASTICS（ファンタスティックス）の八木勇征、中島颯太の集合ショットが公開され、「カッコ良すぎる」と話題を集めている。 【写真】&TEAM K、FANTASTICS八木勇征＆中島颯太が仲良く「DayDay.」ポーズ！【写真・動画】『DayDay. SUPER LIVE 2026』の様子①～④ ■&TEAM KとFANTASTICS八木勇征＆中島颯太が「いつも隣で」コラボ！ &TEAMと