【写真＆動画】嵐「Party Starters」ジャケット写真・アーティスト写真／MV／オフショット 嵐の公式Instagramで、「ThrowBack ARASHI」として「Party Starters」のジャケット写真とアーティスト写真が公開され、注目を集めている。 ■嵐「Party Starters」ジャケット写真公開 「Party Starters」は、One DirectionやKaty Perry、Panic! At The Discoなどの楽曲を手がけてきたSam Hollanderがプロデュース