成友興業 [名証Ｍ] が5月18日昼(12:30)に配当修正を発表。6月30日割当の1→3の株式分割に伴い、26年9月期の期末一括配当を従来計画の40円→14円(株式分割前換算では42円)に修正した。年間配当は実質5.0％の増額となる。 株探ニュース