18日13時現在の日経平均株価は前週末比489.50円（-0.80％）安の6万919.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は419、値下がりは1111、変わらずは30と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は132.75円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が67.38円、ＳＢＧ が53.1円、アドテスト が47.06円、フジクラ が37.01円と続いている。 プラス寄与度トップはキオク