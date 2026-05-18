お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が、15日にABEMAで放送された『しくじり先生俺みたいになるな!!』（テレビ朝日）に出演。営業で起きたハプニングを明かした。【番組カット】衝撃の営業内容を語ったサバンナの八木真澄過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティー番組。15日放送回では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位