フジテレビの三上真奈アナ（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。出産を報告した。【写真】手が小さくてかわいい…三上真奈の手を握る赤ちゃん三上アナは、小さな子供の手の写真を添えて「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました。妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました。たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日