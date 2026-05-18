テレビ朝日は18日、「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）を放送。4月29日に老衰のため他界した作家の佐藤愛子さん（享年102）の緊急追悼放送を行った。冒頭、おなじみの音楽と共に「本日は内容を変更してお送りします」「今日は緊急追悼佐藤愛子さん」とテロップを表示し、1981年、57歳だった佐藤さん出演回と、2017年、93歳だった出演回を再放送。黒柳のもとに届いた、佐藤さんが孫とともに体操服姿、ガン黒メークの制服姿