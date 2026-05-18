女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が19日、第37話が放送される。りん（見上）は、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美（上坂）も担当患者の丸山（若林時英）から痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二人で悩みを分かち合うが解決策は見つからず…吉澤智子氏