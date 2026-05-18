◇MLBホワイトソックス9×-8カブス(日本時間18日、レート・フィールド)ホワイトソックスが延長10回に劇的サヨナラ勝利。直近8戦7勝と絶好調です。3点リードの9回表に3点を奪われ、試合は振り出しへ。9回裏にはここまで4打数無安打だった村上宗隆選手が3試合連続となる二塁打を放ち、チャンスメーク。しかし、ここはサヨナラのチャンスを生かせず、延長戦に突入します。延長10回表はカブスに1点を勝ち越されますが、直後の攻撃で