地震の際の電気火災を抑制する感震ブレーカー横浜市は６月から、大地震発生に伴う被害を抑制する「感震ブレーカー」と家具転倒防止器具の設置に対する補助を拡充する。市防災・危機管理統括本部によると、感震ブレーカーは地震の大きな揺れを感じて電気を自動で遮断する機器。地震後にブレーカーを落とさずに避難すると、停電復旧時に「通電火災」を招く恐れもあり、大地震における火災発生原因の６割以上が電気に関係するもの