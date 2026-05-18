Image: One Artist / Shutterstock.com 大盤振る舞いは終わり？Google（グーグル）は、常に提供サービスのアップグレードを続けています。とはいえ、なかには改悪とも呼ばれかねない方針変更があるのは現実。もしやこれは今後やってくる大きな曲がり角？ そんな気になる変更点が、Redditへの書き込みでシェアされています。無料ストレージの容量減？Android Policeなどが報じたところでは、