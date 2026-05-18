メーガン妃は、王室に「執着している」との非難を受け、金儲けを目的とした行動が著しいと激しく批判されている。英紙エクスプレスが１７日、報じたメーガン妃は２０２０年に王室の公務から退いたが、かつて王室の一員として公務に従事していた妃は、貴族の称号や王室にちなんだブランド名を使い続けたことで批判を浴びている。英スカイニュースのプレゼンター、サマラ・ギル氏は最近になって、メーガン妃が王室の称号を使うこ