いまの場所にたどり着くまでに、どんな選択があったのか――。この連載では、道を切り開き始めた次代の担い手たちに、歩んできた決断の背景と、その先に見据える未来を聞いていく。それぞれの選択がどのように現在をつくり、次の挑戦へつながっていくのかを、記録していく試みだ。本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ めぞん。ともにNSC東京校22期生で、吉野おいなり君は1994年2月3日生まれ(福岡県北九州市出身)、原一刻さんは1994