「今まで人生で会ったことない人のオーラがバーンってきてて」――。DJ KOO(TRF)が、17日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル)で、小室哲哉と初めて対面した時の衝撃を語った。19歳でDJとして報酬を得るようになってから45年。TRF誕生につながる運命的な出会いと、下積み時代の“昭和体育会系”な日々が明かされた。DJ KOO今回は、栃木県下野市