筆者の話です。引っ越し当日、まさかのトラブルで予定が大きく崩れました。そのとき、周囲の人たちの行動に戸惑いながらも、思いがけない気づきにつながっていきます。 動かない車 「え、動かない！？」転勤族だった頃、引っ越し当日、高所作業車が動かないというトラブルが起きました。新居はエレベーターのない社宅の3階。本来は機械で荷物を上げる予定でしたが、急きょ人の手で運ぶしかない状況に追い込まれ