2026年5月16日放送の「ワイド！スクランブル サタデー」（テレビ朝日系）は米中首脳会談でトランプ大統領に同行した米企業トップの顔ぶれに注目した。テスラのイーロン・マスクCEO、アップルのティム・クックCEO、エヌビディアのジェンスン・ファンCEOと米ビジネス界・金融界のそうそうたるメンバーである。この顔ぶれに、大統領の思惑が透けて見えたという。マスク氏らには中間選挙への献金を期待？トランプ大統領の政治手法など