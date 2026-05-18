お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が17日、自身のインスタグラムで同日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】ツヤツヤなめらかで「むちゃくちゃキレイ」32歳のどアップ アンゴラ村長は1994年生まれ、埼玉県出身。デコルテ際立つ、どアップのショットともに、「今日で32才になりました！ 私お誕生日おめでとうございます！」と自ら祝福し、ノースリーブにゆったり感のあるスカートを