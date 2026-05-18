女優のトリンドル玲奈(34)が舞台の稽古後のオフショットを公開した。2月に第1子の出産を公表したばかり。ファンから「こんな可愛いママでうらやましい」などと絶賛の声が届いている。 【写真】出産後も際立つ透明美肌こ、こんな可愛いママ信じられない 17日にインスタグラムを更新したトリンドル。「雲行きが怪しくなってきていたけど…現場はいつものメンバーで楽しかったある日の写真舞台の稽古が早めに終わり、