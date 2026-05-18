お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史(55)が元おニャン子クラブの渡辺満里奈(55)との2ショットを投稿した。 【写真】うれし恥ずかし1980年代を席巻したアイドルと激写！ 岡村は15日に更新したインスタグラムで「ニッポン放送でバッタリ写真とってもらった～うれし青春」とし、ハッシュタグを添えて「#夕焼けニャンニャン#おニャン子クラブ#こニャン子クラブ#とんねるず」と、かつて渡辺が一世風靡