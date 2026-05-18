記事ポイント三十三銀行がSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入し、面談記録作成時間を最大60分以上削減3製品・計3か月の比較検証で要約精度・操作性・サポート体制が評価されて選定PoC期間中に営業店で平均10〜30分、本部で平均30〜60分の作業時間短縮を達成 地方銀行の営業現場では、顧客との面談中にメモと会話を同時にこなす負荷や、帰店後の手入力による記録作業が職員の長年の課題となっています。ベルフェ