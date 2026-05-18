俳優の綾瀬はるかが、フランス時間5月17日、映画『箱の中の羊』でダブル主演を務める大悟（千鳥）、子役の桑木里夢（「桑」は異字体が正式表記）らと共に、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されている本作のフォトコールに出席した。【写真】綾瀬はるか、“大人かわいい”白ドレスで魅了全身ルックも是枝裕和監督の最新作となる本作は、遠くはない未来を舞台に、息子を亡くして2年もの間、時が止まったよう