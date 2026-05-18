記事ポイント愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で5月20日に発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・クーポン3,000円分のフルセット仕様で198,000円（税込）OGK×WHATNOT・GREEN DOG & CATとのコラボで、乗り心地・安全設計・購入後のペットライフまでをワンパッケージ化 次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」から