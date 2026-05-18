プロボクシングの東洋太平洋スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者・波田大和（２９）＝帝拳＝が、７月４日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４５」で、同級１位で日本同級王者の奈良井翼（２６）＝ＲＫ蒲田＝を相手に４度目の防衛戦を行うことが１８日、発表された。奈良井側の要望により日本王座は懸けられず、東洋太平洋王座に奈良井が挑戦する形となる。