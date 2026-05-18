記事ポイントデジタリフトが自社開発の統合BIツール「LIFT Engine」の提供を開始複数の広告プラットフォームからのデータ自動集計・レポート生成で工数を大幅削減コンサルタントがクライアントとの対話と価値共創に集中できる体制を実現 デジタル広告業界では、AIの進化によってデータ分析やレポーティング業務の同質化が急速に進んでいます。そうした環境において、デジタリフトが自社開発した統合BIツール「LIFT Engine（リ