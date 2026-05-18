記事ポイント吉祥寺のメガネ店が、代表・伊藤次郎氏のブログやSNS投稿をもとに開発したAI「あいじろう」を公式サイトに搭載時間を問わず無料で何度でも質問できるチャット形式で、目やメガネに関する疑問に対応月数十件の問い合わせ対応業務の効率化にも活用される見込み 吉祥寺のメガネ店 opteria-Glassias（オプテリアグラシアス）の公式ホームページに、目やメガネに関する質問に何度でも答えるAI「あいじろう」が登場しま