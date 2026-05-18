全国今シーズン初の猛暑日かきょう午後も東北から九州で広く快晴が続きます。北海道では晴れ間の出る所もありますが、夕方にかけて道北を中心に、にわか雨があるでしょう。【写真で見る】季節外れの暑さ続くきょうの予想最高気温は？そして、強い日差しとこの時期としては暖かい空気が流れ込んでいる影響で、季節外れの暑さが続きます。全国で一番気温が上がるのは、日田（大分）と豊岡（兵庫）で35℃です。35℃以上になれば、全