Hey！Say！JUMPの薮宏太とA.B.C−Zの橋本良亮が18日、都内でミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」の稽古を公開した。久しぶりの共演。薮は「はっしーがオーディションで入った時から知っている。感慨深い。お互い30代になって、長い年月を続けてステージに上がれるのがうれしい」と喜んだ。「グループでメインボーカルもやっているので、ステージの上での存在感も増している。役にピ