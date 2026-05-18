お笑いコンビ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）関太（46）が、17日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES（ゴールデンストーンズ）」（日曜午後9時）に出演。SixTONESの田中樹（30）は「タイムさんがようやくというか、1度スタジオにはお越しいただいたことはありますけど」と紹介。「着実に人が階段を上る姿を見ているよね」と、ロケVTR、スタジオコーナーからゲストとして出演するタイムマシーン3号を迎えた。番組では競技用ヨ