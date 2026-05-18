立憲民主党の水岡代表は18日、東京都連合会の会長選挙で蓮舫参院議員が武蔵野市議に敗れたことについて、今後の党運営に「とりわけ大きな影響を及ぼすことではない」との認識を示した。15日に行われた立憲の都連会長選は、都連会長代行だった蓮舫氏と武蔵野市議の川名雄児氏による一騎打ちとなり、81票の蓮舫氏に対し、川名氏が124票を獲得して当選した。会見で水岡代表は、都連について「新しい体制ができたことを踏まえながら連