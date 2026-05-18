お笑いコンビ、シティホテル3号室が、第2回単独公演「無隠れ（ムガクレ）」を7月25日午後5時からと、26日午後1時から東京・高円寺の「座・高円寺2」で開催することを18日、発表した。亮太（40）と押田（40）は2012年（平24）にコンビ結成。24年（令6）にキングオブコント決勝5位、キングオブ女装コント優勝。25年には「第7回ビートたけし杯『お笑い日本一』」で優勝している。