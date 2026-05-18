ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリード行きの噂について言及した。キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオールら超一流の選手達を揃えるレアルだが、昨シーズンに続いて今シーズンも無冠に終わり、現指揮官のアルバロ・アルベロア監督の退任は決定的。後任の監督選びに注目が集まっている。こうした中、『AS』など複数のスペインメディアはモウリーニョ監督が新指揮官の最有力候補としてリストアップされ