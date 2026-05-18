三池崇史監督にとって初のドキュメンタリー映画『襲名』が9月に全国公開されることが決定し、あわせて特報映像が公開された。 参考：浅野忠信、大森南朋、國村隼らの姿が三池崇史監督作『殺し屋1 ４K』本予告公開 現在第79回カンヌ国際映画祭が開催中のフランス・カンヌのJWマリオットカンヌにて、配給を手がける株式会社K2 Picturesがラインナップ発表記者会見を実施し、本作の特報映像を世界初公開した。 本作