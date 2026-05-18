音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の開催を記念して、同フェス出演予定の奇妙礼太郎と、WOWOW公式noteでコラム『#エンタメ視聴体験記 ～中山功太 meets WOWOW～』を執筆している芸人の中山功太によるスペシャル対談が公開された。 （関連：ミニマムジークが作り出す、驚きと喜びに満ちた“秘密基地”アルステイク、KALMAを迎えた『hiAツアー』初日レポ） 対談では、まず中山が「奇妙礼太