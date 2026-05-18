ブレーメンの長田澪(ドイツ名ミオ・バックハウス)にとって、今シーズンは飛躍の年になった。ブレーメンの下部組織出身の長田は、トップチームでの2シーズン目となる今季は正ゴールキーパーとしての地位を確立し、ブンデスリーガでは方の怪我で2試合を欠場した以外は全試合に先発フル出場。先週末に行われた最終節ボルシア・ドルトムント戦でも再三にわたって好守を連発し、0-2で敗れたチームの中で孤軍奮闘の活躍を見せた。その