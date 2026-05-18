サントリーは、サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」の見学ツアーを5月8日から開始した。サントリー大阪工場は、「国産の洋酒づくり」を志した創業者・鳥井信治郎氏が、創業地である大阪に1919年に建設した同社の最も古い工場。2024年に建設した「スピリッツ・リキュール工房」では、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」、サントリージン「翠（SUI）」、サントリーリキュール「KANÁDE〈奏〉」など