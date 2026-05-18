消防によりますと、きょう午後０時２０分ごろ、山形市門伝で「山火事です。下草と建物が燃えている」などと付近住民から１１９番通報がありました。 現在、消防が現場へ向かっているということです。 今のところ、ケガ人の有無などについてはわかっていません。