池山監督の柔軟な選手起用、采配が注目されている（C）産経新聞社2回に古賀のセーフティスクイズで先制ヤクルトは5月17日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に5−1と勝利、投打がかみ合い貯金を最多タイの10とした。先発の松本健吾が7回4安打1失点と試合を作ると打線は相手エース、高橋宏斗攻略のためのベンチワークも光った。【プロ野球解説】西武4年ぶり単独首位︎巨人6連勝”DeNA走られすぎ問題︎”度会のミス