メイプル超合金カズレーザー（41）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。栃木で発生した強盗殺人事件の実行犯が16歳の少年4人だったことについて、今後の「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」犯罪の改善点についてコメントした。MC南海キャンディーズ山里亮太から「（トクリュウ関連の犯罪が）どんどん低年齢化しているって、データとしてもこわいですよね」と振られたカズレーザーは「ただ、自分