「プロルート丸光」（大阪市、現ルートスタイル）の株価つり上げ目的で虚偽情報を公表したとして、金融商品取引法違反の罪に問われた元同社筆頭株主でコンサルティング会社代表石山恵介被告（47）に、東京地裁は18日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年6月）の判決を言い渡した。被告は無罪を主張していた。伊藤ゆう子裁判長は、被告は他の株主ら＝同罪で有罪確定＝と共謀し、あらかじめ準備したプール金で取引を仮装するなど