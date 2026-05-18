サントスに所属するネイマールを巡った交代劇が、物議を醸しているようだ。17日、ブラジルメディア『ge.globo』が報じている。カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA第16節が17日に行われ、コリチーバFCと対戦したサントスは0−3で敗北を喫した。そんな試合において、とあるシーンが物議を醸している。事が起こったのは66分、選手交代を行うサントス側と、審判団側で齟齬があり、本来予定していたゴンサロ・エスコバルではな