SEVENTEEN（セブンティーン）の公式キャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」が、ソウル市内でアイスクリーム店をオープンする。所属事務所PLEDISエンターテインメントは17日、「ミニティーンの3度目のポップアップ『Ice Cream with MINITEEN』が、23日から6月2日までの11日間、ソウル・ソンス洞で開催される」と発表した。今回は、アイスクリーム店を経営するミニティーンの日常がコンセプト。ミニティーンは、セブンティーンを