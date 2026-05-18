NCT・ドヨンの実兄として知られる俳優コンミョンが、家族間におけるドヨンの“立ち位置”を明かした。5月17日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『ランニングマン』に、コンミョンが出演した。コンミョン＆NCT・ドヨンも…韓国芸能界の“兄弟姉妹”この日、コンミョンが登場するやいなや、出演者から「大型犬になった！」と驚きの声が上がり、さらに筋肉質になった体に視線が注がれた。これに対しコンミョンは「ドラマで上半身